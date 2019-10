"Estaba embrazada": Lady Di intentó suicidarse mientras esperaba a William

Reino Unido.- Recientemete salió a la luz uno de los más terribles secretos de Lady Di. Este se trata del momento en que la esposa del Príncipe Carlos confesó que durante unas vacaciones en el Castillo de Balmoral se lanzó de las escaleras en un intento de suicidio estando embarazada del Príncipe William.

Según lo publicado por el periodista, Andrew Morton, la Princesa de Gales estaba hablanco con Carlos cuando comenzó a llorar y este la ignoró deliberadamente para irse a cabalgar por lo que sumida en la desesperación y la depresión que sufría desde hacía ya varios meses se lanzó de las escaleras sabiendo que estaba esperando a su primer hijo.

Me tiré de las escaleras, pese a que sabía estaba embarazada. En ese momento apareció la reina, estaba horrorizada. Temblaba. En el fondo, yo sabía que no iba a perder al bebé, porque cuando me tiré, cuidé mi vientre con las manos. Pero a Carlos no le importó nada y se fue a cabalgar. Volvió horas más tarde y estuvo indiferente, absolutamente indiferente", relató Diana.

Sin embargo, esta nu fue la primera vez que había atentado con su vida estando embarazada del futuro rey del Reino Unido, meses antes había intentado suicidarse en el baño, aunque en esa ocasión desconocía que se encontraba en espera del nieto de la Reina Isabel II.

Tampoco fue la última vez que lo intento, pues ha cinco años de su matrimonio con el Príncipe Carlos se enterró frente a él un pequeño cuchillo en su cuello y piernas.

Necesitaba hablar con él, pero no me prestaba atención. Me decía que lloraba para llamar la atención. Así que, agarré el cuchillo de pluma que tenía en su mesita de luz y me lo clavé en el pecho y en las piernas. Estaba muy desesperada porque sabía que no estaba bien, pero nadie a mi alrededor parecía notarlo o estar dispuesto a aceptarlo", relató Diana.

Necesitaba descansar y que me cuidaran, que me mimaran un poco. Necesitaba que entendiera mi calvario y todo lo que estaba sufriendo. No soy una malcriada, fueron desesperados intentos de pedidas de ayuda. Necesitaba tiempo para adaptarme a mi nueva posición", señaló Lady Di.