"Estamos expuestos, es normal": El Mimoso confiesa que le cantó al narco

Ciudad de México.- En su visita a La Saga con Adela Micha, Luis Antonio López, mejor conocido como El Mimoso, realizó diversas confesiones en torno a su vida y carrera, entre ellas si alguna vez le cantó a narcotraficantes.

Ante la pregunta sobre si cumplió con un show para alguna figura del narcotráfico, el exvocalista de la Banda El Recodo indicó que, como le ha pasado a muchos de sus colegas, sí lo llegó a hacer.

Yo lo viví como lo ha vivido Ramón Ayala. Es normal. La gente debe entender que vamos y ofrecemos un servicio, pero no nos enredamos. Si yo viviera de ese mundo, no sería cantante, no me desvelaría, no trabajaría, no me preocuparía por el día a día", dijo el cantante.