"Están exagerando las cosas": Eduardo Yáñez sobre agresión a reportero

Ciudad de México.- Luego del problema que tuvo con un reportero que abofeteó en 2017, Eduardo Yáñez manifestó que el pleito legal continúa, ya que el actor se niega a pagar una fuerte suma de dinero por su agresión física.

Desde que sucedió el incidente él me demandó. Yo creo que se ha salido de proporción todo esto porque no hay una cachetada que cueste 200 mil dólares, no existe, entonces yo creo que están exagerando las cosas”, expresó Eduardo.

Posteriormente, el artista admitió su culpa por la reacción que tuvo, "no desjustifico el que me sentí atacado, sentí atacada, burlada a mi familia y él siente que tiene derecho a pedir no sé cuánto y yo siento que tengo derecho a no dárselo".

Al ser cuestionado sobre si se considera una persona violenta, Eduardo explicó que no ser un hombre agresivo.

Yo soy un chavo super ecuánime, pero claro que la corte exigió una serie de visitas al psicólogo y todo el rollo, y yo las cumplí estando aquí en México. Yo he seguido todo el procedimiento que me han pedido, pero yo no creo que tenga un problema", dijo el actor.