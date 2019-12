"Están orgullosos de mí": Eiza González arremete en contra de sus 'hatters'

Ciudad de México.- La actriz sonorense, Eiza González arremetió en contra de sus hatters, al asegurar que ellos en el fondo se encuentran orgullosos de sus logros en Estados Unidos.

Dentro de todo el amor-odio que tiene mi país de mí, me siento bendecida. Antes me enojaba el odio que me tenían, pero ahora estoy feliz, más agradecida. Lo veo diferente; sé que a veces, aunque dicen que me odian, en el fondo se sienten orgullosos de mí”, señaló.