"Estaré siempre con él": Yadhira Carrillo reitera apoyo a Collado pese al Covid-19

Ciudad de México.- A pesar del complicado panorama que se vive el por el Covid-19, Yadhira Carrillo se mantiene firme en su deseo de seguir visitando a su esposo Juan Collado en el Reclusorio Norte.

En su visita más reciente, la actriz mexicana declaró, en un encuentro con la prensa, que acatará todas las medidas preventivas y sanitarias ante la amenaza del coronavirus.

Yo estaré pegada a él todo el tiempo, no me importa contagiarme, digo, es un decir, no es eso. Pero vamos a esperar, vamos a ver cómo van las cosas y vamos a cuidarnos", dijo la artista.