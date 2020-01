Estas 3 actrices tendrán el privilegio de ser las anfitrionas en Los Globos de Oro

California, EU. - La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) preparó los galardones como cada año, se realizará en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, Estados Unidos y se han confirmado que Ana de Armas, Sofía Vergara y Salma Hayek tomarán lugar como presentadoras de los Globos de Oro.

Este jueves 2 de enero se informó sobre quienes serán los artistas que harán la mención a los ganadores del premio. Algunos de los demás presentadores son: Scarlett Johansson, Rami Malek, Charlize Theron, Daniel Craig, Chris Evans, Margot Robbie, Harvey Keitel, Dakota Fanning.

Además estrán Kerry Washington, Octavia Spencer, Amy Poehler, Tiffany Haddish, Glenn Close, Will Ferrell, Kate McKinnon, Ted Danson, Pierce Brosnan y Tim Allen.

Películas como Marriage Story, de Noah Baumbach, The Irishman, de Martin Scorsese, y Once Upon a Time... in Hollywood, de Quentin Tarantino, están incluidas en las nominaciones. En programas de televisión se encuentran Chernobyl, The Crown y Unbelievable.