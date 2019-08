"Estás acabada": El tuit 'grosero' de Ariana Grande que enojó a internautas

Estados Unidos.- Ariana Grande se convirtió en el blanco de la furia de Internet luego de que diera respuesta al comentario que hizo una usuaria de Twitter acerca de un rumor en torno a la cantante, contestación que a consideración de muchos fue “grosera”.

El efecto de las palabras de Ariana en internautas fue tan negativo que una gran cantidad crearon y volvieron tendencia un tag en su contra, además de asegurar que la artista estaba “cancelada” para ellos.

Todo comenzó cuando la usuaria de Twitter, quien se identifica como Shannon, escribió un mensaje sobre el rumor de que Grande habría cambiado el tema que sirve de interludio en los conciertos de su actual tour debido a una demanda.

Se dice que Ariana reemplazó un cover de la canción de Frank Ocean Close To You por el tema en el que ella colabora con Cashmere Cat, Adore, como interludio en los shows. Se especula que hizo eso porque habría sido demandada por Frank Ocean.

La intérprete de Thank U, Next vio el tuit y no dudó en dar respuesta para desmentir el rumor, además de dejar en claro que está cansada de que se creen historias falsas sobre ella.

No lo hice. Cambiamos el interludio porque prefiero Adore. Por favor dejen de inventar cosas cada vez que me desconecto y se aburren”, escribió la cantante.

La respuesta de Ariana al parecer enfureció a los fans, pues consideraron que había sido grosera con Shannon. Por tal motivo, el tag #ArianaGrandeIsOverParty (ArianaGrandeEstáAcabada) pronto se volvió tendencia.

Sin embargo, la masiva comunidad de admiradores de la cantante salió en su defensa y pronto dio paso a que la etiqueta dejara de dominar el interés en Twitter. Asimismo, trascendió que la misma Shannon explicó que todo estaba en paz entre ella y Grande.

Luego de que Ariana contestara al rumor, Shannon replicó en la red social: “Ella me odia”, a lo que la cantante volvió a dar respuesta.

No, te amo. Simplemente es exhausto ver a la gente hablar. Te amo de aquí a la luna y de regreso”, escribió la famosa.

El intercambio de tuits entre Ariana Grande y la fanática que habló sobre un rumor/Metro

Después, la usuaria de Twitter explicó que Ariana había aceptado su disculpa y que todo estaba bien tras hablar por mensaje privado.

Primero que nada, veo a muchas personas a mi favor y llamando “grosera” a Ariana por cómo respondió a mi primer tuit. Personalmente, creo que ella tiene el derecho de decir lo que dijo y, honestamente, a mí me molestaría también si corrieran rumores sobre mí todos los días”, expuso Shannon.

Nunca sabremos quién comenzó el rumor sobre la demanda entre Ariana y Frank Ocean, pero eso no importa porque la gente veo tuitear sobre eso y yo por participar en ello tenemos la culpa”, agregó la internauta.

Por supuesto, una gran cantidad de fans coincidieron en que Ariana solo se había defendido de los rumores en torno a su figura.