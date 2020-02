"Estás bien cule...": Damaris Rojas recibe fuertes críticas al posar sensualmente

Ciudad de México.- La sensual conductora Damaris Rojas, de nueva cuenta dejó sin aliento a sus fans y seguidores al compartir una fotografía con la que mostró su espectacular y bien trabajada figura desde varios ángulos.

A través de su perfil oficial de Instagram, la también modelo publicó la instantánea en la que aparece vistiendo un colorido y entallado jumpsuit con flores, el cual resalta su descomunal trasero y su envidiable cintura de avispa.

La postal de la influencer estuvo acompañada de un mensaje en el que hizo saber que este día se sentía más feliz y bella que nunca.

Hoy me siento la muy mamo..."

Me siento bella, me siento feliz, empoderada. Me encantan estos días", escribió.