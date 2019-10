"Estas sí son nalgas": La 'Chica del clima' provoca al modelar entallados leggings

Ciudad de México.- La sensual 'Chica del clima, Yanet García, volvió a desatar pasiones entre sus seguidores de redes sociales luego de aparecer presumiendo su famosa retaguardia con un sensual atuendo.

La presentadora del clima del programa Hoy compartió en su cuenta de Instagram una nueva instantánea en la cual aparece en una sesión de fotos y modela su escultural trasero con entallados leggings color azul, así como una sudadera top y tenis.

Los 'Likes' no se hicieron esperar y hasta el momento casi alcanza los 350 mil 'Me Gusta', además de que los pícaros comentarios, halagos y piropos no se hicieron esperar.

Divina mami".

Esas sí son nalgas"

Que culot... chiquita".