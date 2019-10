Estas son las guapas modelos que han sido vetadas por la MLB

Estados Unidos.- Durante el juego 5 de la Serie Mundial entre Astros y Nationals, Julia Rose y Lauren Summer fueron vetadas por la MLB por mostrar sus pechos en pleno partido.

La modelo Rose alcanzó fama gracias a su participación en la cuarta temporada del reallity show Are You the One, producido por MTV.

Además, es conocida por compartir fotografías en redes sociales de sus desnudos en lugares públicos como en la calles, aviones o el súper mercado.

Por su parte, Laura Summer, de 25 años y de descendencia irlandesa, se describe así misma como una modelo profesional con un cuerpo sin cirugías.

Dos jóvenes trataron de distraer al pítcher de los Astros, mostrando sus senos. Una de ellas es la modelo Julia Rose. Autoridades de la MLB sacaron a las dos mujeres del estadio y les dieron una carta en la que les dicen no podrán volver a los campos de la MLB en Estados Unidos. pic.twitter.com/194a1tedG6 — Fútbol A Fondo Radio (@fafradio_hn) October 28, 2019