Estas son las series y películas que estarán en la Fase 4 de Marvel 

Estados Unidos.- Tras la culminación de la fase tres del Universo de Marvel, con la salida de Spider-Man: Lejos de casa, este sábado durante el Comic-Con de San Diego, California, se confirmaron todas las películas y series que formaran parte de la cuarta.

Iniciando con la serie, The Falcon and the Winter Soldier, que se estrenará en otoño de 2020, que contará con la participación de Anthony Mackie, Sebastian Stan, Daniel Brühl, entre otros.

La película Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings la cual será ‘lanzada’ el 12 de febrero de 2021, la cual será dirigida por Destin Daniel Cretton.

La serie WandaVision será otra de las pertenecientes a esta fase, contando con la participación de Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, y se estrenará en primavera del 2021.

Loki también será una de las tramas que llamaran la atención en la primavera de 2021, donde participará el actor, Tom Hiddleston.

La película Doctor Strange and the Multiverse of Madness, se estrenará el próximo 7 de mayo de 2021, y tendrá como director a Scott Derrickson.

Por otra parte, la primera serie animada en el MCU, What if…?, tendrá su estreno el Verano 2021.

Además de la serie Hawkeye, la cual contará con la participación del actor Jeremy Renner y saldrá a la luz en el Otoño 2021.

Thor: Love and Thunder, tendrá como director a Taika Waititi, además de contar con la participación de Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman.

Por último Black Widow quien tendrá la dirección de Cate Shortland y tendrá en su estaf de actores a Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Rachel Weisz. Será estrenada el próximo mayo de 2020.