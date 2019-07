Este actor de 'GOT' revela que su personaje intentó asesinar a 'Daenerys'

San Diego, EU.- Una vez más la Comic-Con de San Diego dejó impactados a sus asistentes debido a que un actor de Game of Thrones reveló su personaje intentó asesinar a la protagonista.

Se trata de Conleth Hill quien en la famosa serie de HBO dio vida a Lord Varys, personaje que había hecho un plan para acabar con Daenerys Targaryen.

Asimismo, Hill reveló que Varys ya no podía confiar en quienes habían sido sus aliados y que además sabía que la Madre de los Dragones había perdido el juicio al igual que su padre, El Rey Loco.

El trágico final de Lord Varys lo tomó como algo personal y que reaccionó de una manera que no era la correcta en la lectura del guion.

No puedes evitar sentir que has fallado de alguna manera, que no has estado a la altura de unas expectativas sobre las que no tenías ni idea".