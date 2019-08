Este actor fue rechazado para dar vida al nuevo 'Batman' por ser "muy viejo"

Estados Unidos.- Milo Ventimiglia, actor nominado al Emmy por su actuación en la famosa serie dramática This is Us y quien interpretó a un hombre con una gran cantidad de súper poderes en la serie Heroes, reveló que la productora Warner Bros. acabó con toda posibilidad de que interpretara al 'Caballero oscuro' en la nueva película The Batman, ya que lo consideran “muy viejo” para el rol.

En una reciente entrevista para el podcast Big Ticket del medio especializado Variety, Milo relató cómo fue que lo descartaron para encarnar el papel que Robert Pattinson, en medio del revuelo que ha generado su contratación, deberá sacar adelante en la cinta dirigida por Matt Reeves.

¿Me veo a mí mismo en una capa? Warner Bros. no lo hizo. Ellos estaban buscando a un nuevo 'Batman' y dijeron: ‘Ventimiglia, estás muy viejo’”, compartió el actor.

Milo describió que las pláticas sobre lograr el rol ocurrieron apenas hace unos meses, cuando él tenía 41 años de edad.

Actualmente el actor tiene 42, y llama la atención que su colega Ben Affleck tenía 43 años cuando interpretó a 'Bruce Wayne' por primera vez, en Batman vs. Superman: El origen de la justicia.

Está bien, no importa. Estoy algo ocupado, está bien”, comentó Ventimiglia sobre la situación, quien está por estrenar la película The Art Of Racing In The Rain.

Asimismo, el actor de This is Us destacó que él considera a Christian Bale como el máximo intérprete de 'Batman'.

Creo que fue un gran 'Batman', pero además pienso que fue un increíble 'Bruce Wayne'”, externó Milo, además de indicar que también vio las versiones de George Clooney y Ben Affleck.

Finalmente, el actor compartió que en la actualidad su carrera se ha dirigido más hacia la interpretación de héroes de la vida real, personajes “factibles” y creíbles que representan a “buenos hombres y padres de familia”.