Este actor remplazaría a Hugh Jackman para ser el nuevo 'Wolverine'

Ciudad de México.- Después de ser candidato para interpretar a 'Adam Warlock' en Guardianes de la galaxia 3, el actor Dacre Montgomery podría ser el nuevo 'Wolverine'.

Ante la inminente llegada de los 'X-Man' al Universo de Marvel, la firma estaría viendo con buenos ojos a Dacre para que represente al icónico personaje.

Según We Got This Covered, la productora traerá de vuelta a Hugh Jackman pero si tienen una respuesta negativa, Marvel podría ofrecerle el papel al actor famoso por 'Billy Hargrove' por Stranger things.

Cabe resaltar que Montgomery comenzó su carrera con el cortometraje Bertrand the terrible, además en 2015 fue elegido para ser 'Jason', el líder de los Power Rangers, película que se estrenó en 2017.