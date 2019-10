Este actor será un villano en la cinta de 'Batman' protagonizada por Pattinson

Estados Unidos.- El elenco de The Batman sigue sumando talentos al proyecto y ahora se ha revelado qué actor se encargará de interpretar a una de las mentes malvadas que formará parte de la galería de villanos que el director Matt Reeves planea integrar a la nueva versión de la historia de 'Bruce Wayne'.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el galardonado actor Paul Dano dará vida a 'Riddler', opositor de 'Batman' que en versiones lationamericanas es conocido como 'Acertijo'.

El portal especializado indica que el 'Riddler' de Dano será nombrado 'Edward Nashton', el hombre que en los cómics luego adquiere el nombre de 'Edward Nygma' y se convierte en villano.

En el pasado, 'Riddler' ha sido interpretado en diversos proyectos por talentos como Frank Gorshin, John Astin y el comediante Jim Carrey.

La confirmación por parte de Warner Bros de que Paul Dano se integra al filme protagonizado por Robert Pattinson llega luego de que se informara que Zoe Kravitz interpretará 'Catwoman' y que Jonah Hill abandonó las negociaciones para dar vida a uno de los villanos.

La historia del 'Caballero de la noche' dirigida por la visión de Reeves llegará a la pantalla grande en junio de 2021.

Paul Dano fue nominado a un premio Emmy por su participación en la serie limitada Escape at Dannemora, y ha participado en proyectos como Love and Mercy, Prisoners, 12 Years a Slave, There Will Be Blood, Little Miss Sunshine,Youth y Okja.