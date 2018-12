Este es el 'Valiente' proyecto que marca el regreso de Anahí a lo laboral

Ciudad de México.- La publicación de un par de fotografías que revelaban un anuncio importante puso de cabeza a los fieles seguidores de Anahí, pues los mensajes inmersos en dichas instantáneas sembraron la esperanza de que la cantante y actriz expresara pronto a los cuatro vientos su esperado regreso al medio artístico.

Sin embargo, el siguiente contenido que la famosa se dispuso a compartir fue haciendo más claro de qué se trataban sus planes: una iniciativa inspirada en la maternidad.

Luego de que algunos fans pensaran que Anahí haría un canal de YouTube y otros no perdieran la fe en que la cantante protagonizaría algún proyecto televisivo o musical, la artista finalmente ha revelado por todo lo alto que en lo que ha estado trabajando se trata de Valiente, un libro en el que narrará sus experiencias al convertirse en madre del pequeño Manuel.

La artista indicó que un porcentaje de las ganancias de Valiente se destinará al área de Oncología del Hospital de Especialidades Pedriáticas de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas.

¿Regresa a los escenarios?

Por su parte, Anahí aclaró durante la rueda de prensa si en algún momento regresará a la música, un ámbito del que se ha alejado tras enfocarse en formar un familia al lado de su esposo, Manuel Velasco.

Debo ser muy honesta, la verdad es que no lo sé. En este momento no lo sé y no sabría muy bien qué contestarte. No está en mis planes próximos, pero sí está en mis planes próximos crear, tal vez producir, yo soy una mujer que no me puedo estar quieta. Soy una artista, aunque esté en un escenario o esté en casa con mi esposo y mi bebé lo artista ya no se te quita nunca", respondió Anahí.