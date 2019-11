Este es el actor que interpretará a 'Carmine Falcon' en 'The Batman'

Estados Unidos.- Cada vez la película de The Batman, comienza a tomar forma lentamente, ya hace algunas semanas se reveló la participación de Andy Serkis como el mayordomo de la familia Wayne, Alfred.

Ahora, el director de la película del Hombre Muerciélago, que será protagonizada por Robert Pattinson, Matt Reeves, reveló mediante un tuit, en donde develada quién será el actor que interprete a Carmine Falcone, el hombre que controla la mafia de todo Gotham.

En la publicación hecha por el mismo director, aparece un gif en donde aparece el actor John Turturro, vestido de color púrpura en una película. Bajo la descripción de:

I said... #CarmineFalcone", mientras en el gif aparece la frase, "You said it, man"