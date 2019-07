Este es el hombre con el que Lamda García engañó a Polo Morín

Ciudad de México.- Una fuente cercana a la expareja de actores conformada por Polo Morin de 28 años y Lambda García de 32, reveló que ambos se separaron por una infidelidad de parte de Lambda.

De igual forma informó que la persona con quien Lambda engañaba a Polo, era Luis Carlos Muñoz, también actor, el cual García decía querer como si fuera su verdadero hermano.

A pesar de todo esto Morín se ha mantenido fuerte y ha demostrado en Instagram que ante todo está una sonrisa, las cuales nunca faltan en sus fotos donde además presume su cuidada musculatura.

Además Polo pidió respeto ante su dolor:

De la manera más respetuosa les quiero pedir que no me pregunten ya, ni me manden cosas relacionadas con mi relación pasada. Eso ya se terminó, y pido respeto a mi duelo y mi proceso, de la misma forma en que pido respeto para su nueva relación”