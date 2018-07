Este es el secreto de Adal Ramones para lucir jovial a sus 56 años

Ciudad México.- El conductor mexicano Adal Ramones reveló que a sus 56 años luce un rostro jovial gracias a que no fuma, no consume drogas y de vez en cuando bebe alcohol.

“Nunca fumé, pues el humo del tabaco te va acabando el rostro. Nunca le metí a las drogas y las veces que he tomado una copita es de vez en cuando y social, o sea que me he portado muy bien”.