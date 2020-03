Este es el verdadero estado de salud de Tom Hanks tras contraer coronavirus

Pordenone, Italia.- Tom Hanks ese encuentra bien pero "no excelente" después de haber sido diagnosticado con coronavirus junto a su esposa Rita Wilson, aseguró la hermana del actor en declaraciones para Daily Mail.

El protagonistas de El Náufrago ha mantenido al tanto a sus fans de su progreso, luego de haber sido dado de alta de un hospital de Australia y de haberse autoasilado en una casa rentada.

Sin embargo, Sandra Hanks, la hermana mayor de Tom Hanks, aseguró al medio británico que su hermano no se encuentra "excelente" después de haber contraído el Covid-19.

Me he comunicado con mi hermano. Él no esta excelente, pero sigue estando bien. ¿(Estoy) impactada? No. Él es un actor, no un Dios, pero la atención médica en Australia es muy buena", reportan que expuso Sandra.