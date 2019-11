Este es el villano que podría formar parte del MCU en el futuro

Estados Unidos.- Desde la adquisición de Fox por parte de Disney, muchas propiedades intelectuales han pasado a ser autoridades de la compañía del ratón más popular del mundo, tanto cómo héroes y villanos de distintas franquicias.

Y tal parece que los personajes de The Fantastic Four podrían vislumbrarse en un futuro para el MCU, no obstante, al decir esto, no se está refiriendo a Mr. Fantastic y sus aliados, sino al antagonista principal de estos, el Dr. Doom.

Conforme menciona Charles Murphy en su portal, el cual está dedicado a filtrar información, fuentes confiables le han comentado que Dr. Doom podría ser el villano de la cinta Black Panther 2.

Esto podría adaptar la historia de Doomwar de 2010, donde este antagonista quiere ampliar sus dominios y opta por invadir regiones de África, tratando de conquistar Wakanda, pero Suri y Black Panther le plantan cara.

Por el momento no hay información oficial acerca de esto, pero solo es cuestión de esperar para corroborar si este rumor resulta ser verdadero o falso.