"Este es mi programa y hago lo que se me da la gana": Adela Micha a sus fans

Ciudad de México.- Durante una transmisión de Saga, Adela Micha 'explotó' contra sus seguidores, pues la llamaron mentirosa.

Lo anterior, luego de que recibiera varios mensajes en los que la acusaban de haber engañado a sus seguidores al decirles que estaría como invitado en su programa Alejandro Fernández, pero en vez de eso, llegó su hijo, 'El Tapatío'.

La lluvia de reclamos en redes sociales sacó de sus casillas a Adela Micha, por lo que antes de presentar al hijo de 'El Potrillo', comentó:

Como este es mi programa y yo hago lo que se me da la gana porque aquí mando yo, te guste o no te guste, sí te voy a hacer una aclaración, a mí no me ofende lo que digas en el chat, eh, o sea, me lo paso por el arco del triunfo... lo que no voy a permitir es que me llamen mentirosa. No se hagan bolas, eh, jamás les he mentido".