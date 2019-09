Este icónico personaje de 'GOT' habría muerto antes de la final y no lo sabías

Ciudad de México.- Aunque el capítulo final fue transmitido hace más de tres meses, fanáticos de Game of Thrones siguen atando cabos que le den algún sentido al controversial final de la última temporada de la aclamada serie de HBO.

Luego de la infinidad de críticas contra el final del show (y la octava temporada en general), fans han tratado de justificar las acciones que ellos creen "no tuvieron nada que ver con las actitudes de cada personaje mostradas desde el principio". Por esto, especulan la muerte de uno de sus personajes principales en la sexta temporada.



Aunque muchos lo atribuyen a un "mal guion" por parte de los escritores, surgió una teoría que se apegaría más a las bases del show durante las primeras temporadas, las cuales eran elogiadas.

La teoría apunta a que 'Arya Stark' habría muerto antes de la última temporada. Sí, así como lo lees. Y esque durante la quinta y sexta temporada de la serie, 'Arya', interpretada por la actriz Maisie Williams, aprende a pelear junto a los 'Hombres Sin Rostro' ('Faceless Men') en Braavos, tomando los rostros de aquellos que ha asesinado para usarlas en futuras batallas.

En medio del camino, Arya conoce a la 'Niña Abandonada' ('The Waif'), una guerrera que se vuelve su enemiga mortal y con la que tiene varias batallas violentas. Al final, 'Arya' triunfa y 'mata' a la 'Niña Abandonada'. O al menos eso es lo que pensamos.

Un usuario de Reddit comenzó a especular sobre el tema y lanzó una teoría: Arya pudo haber muerto a manos de la 'Niña Abandonada' en la sexta temporada y la guerrera habría usado el rostro de Arya en las últimas dos temporadas.

¿La razón? La lista de 'Arya' de personas a quienes quiere matar. Desde la segunda temporada, 'Arya' era motivada por un deseo de matar a todos aquellos que le hicieron daño a su familia. Al principio de su lista estaban 'Cersei Lannister' y 'The Hound', dos personajes que le causaron sufrimiento inimaginable a su familia.

Con el transcurso de la serie, parecía que nada se interpondría en el camino de 'Arya' con tal de que consiguiera vengarse. Esto fue refutado debido a la posibilidad de que Arya en verdad no fuera 'Arya', sino la 'Niña Abandonada', lo que explicaría por qué no cobró la venganza que tanto añoraba.

El usuario de Reddit, SeedyProfessor, escribió en el sitio:

Ella tenía una lista de gente que quería matar, que luego servirían de sacrificio al 'Dios de Muchos Rostros' o 'Dios de la Muerte' ('Many Faced God' o 'God of Death')", expresó el usuario.

En los libros, nunca se rindió. En la serie, llegó a la Fortaleza Roja y 'The Hound' la alejó al decirle que se pusiera a salvo, ya que era peligroso estar cazando a Cersei. Eso me hizo recordar que 'The Hound' también estaba en su lista... esto a mí me comprueba que 'Arya' era la 'Niña Abandonada'".