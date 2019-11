Este podría ser el actor que interprete a 'Gokú' en el 'live-action' de 'Dragon Ball'

Estados Unidos.- Mientras que la adaptación cinematográfica de Mortal Kombat está en producción, otra de las grandes apuestas por parte de los directivos de Disney es sin lugar a dudas Dragon Ball.

Pero, por el momento, el elenco de actores aún no han sido revelados, a excepción de uno de ellos.

Pues según el portal We Got This Covered, el estudio ya tiene en mente quien podría ser el indicado para encarnar al sayayin protector de la Tierra. El actor de 32 años, llamado Ludi Lin, sería la persona que protagonizaría la película y dándole vida a Gokú.

Es reconocido por su relativamente corta trayectoria en Hollywood por dos papaeles, los cuales son Zack, el Black Ranger del reboot de los Power Rangers en 2017, y Murk, en la cinta de Aquaman.

Cabe mencionar que también forma parte del elenco de la próxima película de Mortal Kombat, en la que interpretaría al guerrero Shaolin campeón de la Tierra, Liu Kang.

Solo es cuestión de tiempo para saber si esta supuesta filtración sea real, porque de ser así, esta adaptación podría ser superior a la película de Dragon Ball Evolution de 2009.