Este podría ser el villano en la próxima película de Marvel, 'Black Panther 2'

Ciudad de México.- Los grandes fans de Marvel no pueden esperar a que inicie la Fase 4, y es que recientemente se ha filtrado nueva información sobre la trama que tendrá Black Panther en su próxima entrega.

De acuerdo con We Got This Covered, la secuela está en proceso de preproducción, además, ya está en discusión de quién podría ser el villano.

Todo parece indicar que 'Namor' sería el elegido, él es famoso por su mal carácter y odio por los terrestres, ya que han afectado su reino acuático y busca venganza.

De momento no hay ni un solo detalle sobre cómo tratarán al personaje y obviamente tampoco hay confirmación de Marvel Studios.