Este sería uno de los nuevos personajes de la Fase 4 del Universo de Marvel

Ciudad de México.- La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel iniciará el 1 de mayo de 2020 con la película de Viuda Negra, pero lo que más intriga genera en los fans es la incursión de nuevos personajes.

Tal es el caso de 'Namor', el hombre submarino y rey de Atlantis que apareció por primera vez en 1939 y que podría formar parte de esta nueva etapa de Marvel.

Según Geek Worldwide, la empresa ya comenzó la búsqueda de un actor que dé vida al personaje, cuyo nombre en código es 'David' y se describe como "un gobernante de un reino antiguo y distante".

Su primera aparición podría ocurrir en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuyo estreno está programado para al 7 de mayo de 2021.