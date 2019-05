Estilista ataca a Galilea: "Rancherita mamona, se la quiere dar de muy nice"

Ciudad de México.- El estilista Daniel Urquiza arremetió contra Galilea Montijo durante la entrevista que le brindó a la periodista Mara Patricia Castañeda.

Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el 19 de May de 2019 a las 6:04 PDT

En medio de la charla que sostuvo con la comunicadora, Urquiza aseguró que como parte de su trabajo ha tenido algunas diferencias con varias artistas como Sara Corrales, Rebecca de Alba, Carmen Muñoz, entre otras, pero contra la que no dudó en despotricar fue contra la conductora del matutino Hoy.

Las actitudes por ejemplo de Galilea (…) mamo#$% que por ejemplo van en la calle y no quieren dar autógrafos y eso. ¿Cómo vas a salir con una patada en la calle de que, si te dicen una foto, ‘ay no, ahorita no’?, ¿cómo no?, es parte de tu trabajo, es parte de tu ingreso”, contó.