Estilista 'destroza' a Rebecca de Alba: "No dabas una, no sabes conducir"

Ciudad de México.- Daniel Urquiza, también conocido como el 'Rey de las Extensiones', lanzó una dura crítica contra Rebecca de Alba, asegurando que es una incumplida pues él la contrató para conducir un programa pero "no dio ni una".

El estilista produce su reality Hair Empire en YouTube y durante una temporada la zacatecana de 55 años lo ayudó en la conducción.

Hablando sobre el tema de Rebecca de Alba como empresario me sentí defraudado porque realmente ella incumplió en un contrato”.

Urquiza explicó que Rebecca no tiene talento para conducir y las grabaciones del reality se extendían hasta altas horas de la madrugada debido a su poco conocimiento.

El contrato era de 7 a 10 de la noche, pero como no dabas ni una ni tienes idea de cómo conducir un reality pues sí, esto se alargó hasta altas horas de la noche, porque no sabes conducir, porque no dabas una, por eso… Y les pongo la prueba fidedigna de lo que es ser una conductora y lo que es ser una payasa… Mi dinero completamente a la basura", dijo el estilista.