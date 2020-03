Esto comprobaría que 'Save Your Tears' de The Weeknd es para Selena Gomez

Estados Unidos.- Tras el lanzamiento del álbum 'After Hours' de The Weeknd, varios de sus fans han especulado que Save Your Tears es dedicado a su expareja, Selena Gomez, con quien salió durante 10 meses en 2017, y esto comporbaría que los rumores son ciertos.

Cabe mencionar que en noviembre del 2019 el público enloqueció al ver que el cantante registró una canción bajo el nombre de Like Selena, pero poco después lo eliminó siendo tomado como una muestra de arrepentimiento, ¿será que tras meses de reflexión decidió escribir sobre la exestrella Disney?

Lo que ha llevado a pensar que el creador de Star Boy se decidió a dedicarle otra canción a Gomez fue una estrofa en la que dice "Te vi bailando en un cuarto lleno de gente", lo que haria referencia a una de las muchas veces que ella lo acompañó a fiestas o a sus giras por el mundo durante su romance.

Dicha frase es tomada como el complemento de Crowded Room, uno de los temas en su álbum 'Rare' que fueron achacados a The Weeknd, prácticamente el único que no dicen que es para Justin Bieber.

Solo somos tú y yo...incluso en un cuarto lleno de gente... Sí, tenía miedo pero tú volviste esto seguro, creo que es nuestra combinación... dijiste que te sentías perdido, bueno, yo también", dice el tema de Selena.

Sin embargo, hasta el momento el artista no ha dado declaraciones al respecto que confirmen o nieguen las sospechas, mismas que también han apunto a Bella Hadid, quien huyó de un club justo después de que entrara él.