Esto comprobaría que Zendaya sí está en una relación con Jacob Elordi

Estados Unidos.- Nuevamente han comenzado a surgir fuertes rumores de que los actores, Zendaya, mayormente conocida por su papel de 'MJ' en Spider-Man, y Jacob Elordi, que saltó a la fama como 'Noah Flynn' en el Stand de los Besos, están en una relación romántica.

Recordemos que el verano pasado tras el terminó de la primer temporada de Euphoria, serie de HBO que protagonizaron, ambos fueron captados juntos en Atenas, capital de Grecia, lo que comenzó con los rumores.

Actualmente estas especulaciones se reavivaron debido a que una publicación de Just Jared segura que Zendaya viajó a Australia para pasar 'Thaksgiving' con Jacob, quien está ahí para asistir a los GQ Men of the Year Awards.

Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de los dos jóvenes actores se han pronunciado para negar o afirmar su supuesto romance, por que lo que todo continúa siendo un rumor y especulaciones.