Esto confirmaría que Justin Timberlake hizo 'Cry me a river' para Britney Spears

Estados Unidos.- Una de las especulaciones más fuertes y polémicas de la historia del entretenimiento ha sido, desde principios de los años 2000, el posible desahogo de Justin Timbarlake en la música tras terminar su mediático noviazgo con Britney Spears.

Esta eterna duda ha vuelto a la memoria colectiva tras el lanzamiento de Hindsight: & All the Things I Can’t See in Front of Me, el libro en el que el intérprete relata importantes momentos de su vida y trayectoria.

Uno de los aspectos que más han llamado la atención de las páginas en las que Timberlake hace revelaciones, fue el tema de Cry me a river, esa dolorosa canción que el exintegrante de Nsync lanzó en el mismo año en que ocurrió su separación de la 'Princesa del Pop'.

Es ahora que Justin Timberlake, quien tiene un feliz matrimonio con la actriz Jessica Biel en la actualidad, habla de este momento de su vida, y parece confirmar que el tema musical estuvo inspirado en su historia con Britney.

Sin mencionar a Britney Sepears, Justin reveló que escribió Cry me a river en dos horas, ya que las intensas emociones lo llevaron a descargarlo todo de forma rápida.

He sido despreciado. Me han hecho enojar... Escribí Cry me a river en dos horas. No planeé escribirla", narró Timberlake en su libro.

Los sentimientos que tenía fueron tan fuertes que tuve que escribirla, y traduje mis sentimientos a una forma que las personas pudieran escuchar y, ojalá, identificarse. La gente me escuchó y lo entendieron porque todos hemos estado ahí", agrega el cantante.

Justin Timberlake y Britney Spears se conocieron en el programa 'El Club de Mickey Mouse', y mantuvieron una relación de 1999 a 2002.