Esto dice Aracely Arámbula sobre el supuesto reclamo de 'El Sol' por su altar

Ciudad de México.- La pasada celebración del Día de Muertos resultó un polémico periodo para la actriz Aracely Arámbula, ya que el altar dispuesto en su cada para honrar la memoria de sus seres queridos que han dejado este mundo dio mucho de qué hablar al incluir una fotografía de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel.

Como es conocido, uno de los misterios más mediáticos en torno a la vida de 'El Sol' es el paradero y destino de su madre, situación que ha recobrado fuerza tras la transmisión de Luis Miguel, la serie.

De acuerdo a como se relata la historia, Luis Miguel nunca ha aclarado qué sucedió con Marcela, y el final de la bioserie sobre 'El Sol' tampoco reveló que pasó con la mujer que en el programa se convirtió en objeto de una investigación privada para dar con su ubicación.

La fotografía de Marcela Basteri en el altar de la casa de Aracely Arámbula pareció ser la conclusión del misterio. Ante esto, después surgió la especulación de que el cantante reclamó a su expareja el haber realizado tal cosa, pues de esa forma se había arruinado la línea argumental que seguirá la segunda temporada de Luis Miguel, la serie.

Durante la función de estreno de la obra Atracción fatal, Aracely fue cuestionada sobre si 'El Sol' realmente le hizo un reclamo, a lo que la actriz respondió:

No pues.. que Luis Miguel les conteste, búsquenlo a él... No sé mi amor, pregúntale a él, yo no sé nada de eso".