Esto dice Enrique Guzmán sobre si 'La Guzmán' le 'robó' el ex a Frida Sofía

Ciudad de México.- Enrique Guzmán ya se cansó de ser cuestionado por la confrontación que mantiene su nieta Frida Sofía con su hija Alejandra Guzmán.

Aunque brindó una entrevista muy relajada al abandonar el set del programa Hoy, al ser interrogado por las diferencias entre su hija y su nieta, el intérprete de La Plaga replicó:

No te metas en cosas personales, no me interesa contestar eso, ¿me oíste?, no me interesa contestar ese tipo de cosas. Son cosas que no tienen que ver conmigo”.