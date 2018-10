Esto es lo que Danna Paola dice sobre los ataques en redes sociales que recibe

Ciudad de México.- Han trascendido a diversos portales las declaraciones que Danna Paola ofreció sobre el bullying que, al igual que muchas otras estrellas del entretenimiento, recibe a través de comentarios de usuarios de redes sociales.

Nunca me he enganchado con esto, creo que es parte de este oficio, además las redes sociales les dan libertad de decir lo que quieran sin saber quién lo hace", reportan que expresó la actriz.

Asimismo, la también cantante expuso que el bullying es una situación que ya había vivido en el pasado y algo que no le impide enfocarse en sus proyectos, como el caso de la serie Élite y sus nuevas canciones.

Me molestaban en la escuela. Yo creo que la gente que te bullea son personas que no pueden ser como tú y quieren serlo, que se sienten inferiores y están frustrados con su vida", expuso la artista.

Por su parte, Danna Paola dice encontrarse emocionada y concentrada en la creación de nueva música, luego de haber lanzado los temas Final Feliz y Lo que no sabes.

Una de las razones por las que me interesé en la música fue porque necesitaba escribir sobre las cosas que quería y así empecé a componer. No sé si haré una canción acerca del bullying, me interesan más las cosas que salen de mi corazón, cosas que me pasan en ese momento", externó.