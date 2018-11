Esto es lo que más emociona a Eugenio Derbez del estreno de 'El Cascanueces'

Ciudad de México.- Después de meses de rodaje, horas de maquillaje y caracterización y una gran experiencia cinematográfica, Eugenio Derbez invitó con gran emoción a sus seguidores de redes sociales a que disfruten El Cascanueces y los Cuatro Reinos en la pantalla grande, ya que este 2 de noviembre se estrena el filme protagonizado por Keira Knightley, Mackenzie Foy y otras estrellas.

Hoy se estrena The Nutcracker! Fueron siete meses de rodaje (yo sólo estuve tres), en Londres, lejos de mi familia, pero la experiencia de estar en una película de Disney, hace que todo el esfuerzo valga la pena", expresó el comediante mexicano a través de sus redes sociales.

Eugenio Derbez da vida al 'Rey de las Flores' en la cinta, personaje que le permitió, entre muchas otras gratas experiencias, conocer a la reconocida bailarina Misty Copeland.

Además de compartir con sus seguidores la pasión con la que realizó este proyecto cinematográfico, el actor reveló qué es lo que más le emociona de que finalmente El Cascanueces y los Cuatro Reinos llegue a los cines:

Y además voy a poder llevar a Aitana a que me vea en el cine! Lo malo es que no me va a reconocer!".