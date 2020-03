Esto es lo que opina Vadhir Derbez sobre casarse y tener hijos con su novia

Ciudad de México.- El actor Vadhir Derbez confesó durante una entrevista para Ventaneando que hace no tanto no creía en el matrimonio, pero recientemente cambió su forma de pensar al respecto.

Fíjate que yo antes por cómo crecí, por lo que vi, creo que estaba muy sugestionado a decir ‘no, el matrimonio no existe, no funciona, no es para mí’ y fui teniendo familiares que se casaron y ahora me doy cuenta de que ¡no funciona! No, no es cierto. Con esto empecé a creer en eso, a redescubrirlo.