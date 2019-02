Esto llevaría a Cressida Bonas a romper con el príncipe Harry en 2014

Londres, Inglaterra.- La actriz británica Cressida Bonas supo que no podría continuar su relación con el príncipe Harry cuando, en la primavera de 2014, observó al príncipe William y a Kate Middleton cumplir con los compromisos de su primera gira junto a su primogénito el príncipe George.

De acuerdo con Katie Nicholl, experta en realeza que colabora con diversos medios, la presión y atención mediática a los que se enfrentaba la duquesa de Cambrige “aterraron” a Cressida, quien vio en ese tour real una “llamada de alerta” para darse cuenta de que esa sería su vida si se quedaba al lado del príncipe Harry.

Cressida quedó ‘completamente espantada’ mientras observaba la cobertura televisiva de William, Kate y George de tour por Nueva Zelanda y Australia esa primavera. No había forma de que ella deseara toda esa atención y le dijo eso a Harry”, reporta The Sun que expuso Katie, quien es autora del libro Harry: Life, Loss, and Love.