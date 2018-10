"Esto no se queda así": el perturbador video de la canción de Sergio Andrade

Ciudad de México.- El fuerte y poderoso discurso que ofreció la cantante Gloria Trevi durante la ceremonia de los Latin American Music Awards ha traído a la memoria a la persona involucrada en uno de los escándalos y casos penales más sonados del mundo del entretenimiento: Sergio Andrade.

La intérprete de Todos me miran expuso que aún hay personas que la señalan por un delito que no cometió, pues en el pasado Trevi pasó años en prisión por supuestamente haber sido cómplice del productor Sergio Andrade en cuanto a la corrupción y abuso de menores.

Asimismo, Gloria afirmó que tiene un compromiso de hacer lo que esté en sus manos para acabar con los abusos, discriminación y violencia hacia las mujeres.

Luego de que Gloria Trevi volviera a alzar la voz por su inocencia y aclarar que ella no participó en ningún delito, en redes sociales ha resurgido la conversación sobre esa época en que ocurrió el caso y un video en el que Sergio Andrade entona el tema Esto no se queda así.

El clip, que es del año 2013 y ha sido descrito como 'perturbador', muestra al productor en la cárcel, desaliñado y con aspecto desmejorado, mientras exclama las pruebas que ha tenido que pasar en su vida y cómo es que confía en que se le hará justicia a su persona.

Parte de la letra indica:

Me tiraron, me caí; me olvidaron, me perdí; el que nunca me ayudó siempre estuvo contra mí. El que quise y ayudé traicionó mi buena fe, el que nunca me mintió me robó lo que gané. Y toda voz se alzó para ofender, toda mano fue para golpear, de mi cuerpo hicieron leña como de árbol caído".