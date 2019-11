Estos 'Avengers' podrían estar dentro de la tercer entrega de 'Deadpool'

Estados Unidos.- Después de que Marvel obtuviera los derechos de FOX se corrieron muchos rumores, entre los más nuevos se sugiere que dentro de la tercer entrega de Deadpool podrían aparecer algunos de los 'Vengadores' sobrevivientes de Avengers: Endgame.

Según We Got This Covered los posible integrantes al filme del héroe mal hablado se encuentrasn 'Spider-Man', del cual se cree sea más probable debido a los 50 cómics en el que se ve a ambos enmascarados meterse en problemas en una extraña amistad.

Otros nombres que se nombraron fueron 'Falcon' ahora en su propia versión de 'Capitán América', del cual se supone habrá otras 3 versiones diferentes, 'Nick Fury' y 'Daredevil', el cual no es un 'Vengador' pero que de igual manera se ha mencionado.