Estos días podrá Julián Gil ver a su hijo según abogado de Marjorie de Sousa

Ciudad de México.- Luego de que se revelaran los términos de la sentencia definitiva sobre el caso de la custodia de Matías Gregorio, hijo de los actores Marjorie de Sousa y Julián Gil, el abogado de la venezolana brindó detalles sobre los acuerdos a los que se llegaron.

Orlando Padilla expuso que, al decretarse la guardia y custodia de Matías a favor de Marjorie, también se especificó cómo ser darán los encuentros de Julián Gil y el bebé.

Orlando Padilla explicó que Julián recibirá a su hijo en un centro de convivencia de la Ciudad de México, y después de tener su tiempo de calidad con Matías deberá irlo a entregar a ese mismo lugar a Marjorie.

El actor argentino y Matías deberán ser acompañados y supervisados por las enfermeras que cuidan del bebé, una situación que el abogado indicó llegará a no ser necesaria conforme el niño crezca y sus condiciones sean diferentes.

Asimismo, Padilla explicó que se confirmó en la sentencia una pensión alimenticia del 20 por ciento de los ingresos de Julián Gil.

En entrevista telefónica para el programa 'De Primera Mano', Marjorie de Sousa aclaró que la sentencia no significa para ella una victoria, sino finalmente una salida a una batalla legal que ha sido muy desgastante:

Quiero aclarar que esto no es algo donde yo diga gané. No, aquí no ganó ninguno de los dos. Creo que ha sido un tema muy desgastante, creo que el único que ha sido muy afectado ha sido mi bebé y pues ojalá con todo esto las cosas se comiencen a arreglar, y a cambiar. Ya comenzamos a ver un camino de luz entre los dos".