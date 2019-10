Estos dos villanos de 'Batman' podrían aparecer dentro de la secuela del 'Joker'

Estados Unidos.- Después de que el medio We Got This Covered confirmará que la secuela del 'Joker' ya está en proceso, lo cual aún no ha sido confirmado por Warner Bross, se comenzó a rumorear que dentro de esta aparecerán otros dos villanos de 'Batman'.

El mismo medio estadounidense fue el que señaló que la secuela del villano más famoso del vigilante nocturno incluiría a 'Dos Caras' y al 'Pingüino', los cuales son uno de los enemigos más importantes dentro del universo del murcielago.

Cabe mencionar que anteriormente se dijo que el 'Pingüino' podría tener su propia película en solitario después de ver el gran éxito que obtuvo la primera entrega del malvado payaso, y esto podría ser el paso que impulse la producción del personaje.