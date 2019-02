Estos son algunos de los costosos regalos que Yalitza recibe por 'Roma'

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio, protagonista del famoso filme Roma, ha destacado en más de una ocasión que no recibió mucho dinero por su participación, sin embargo, los regalos no le han faltado.

Pues tanto dinero realmente no hay, he; ya me di cuenta de que me engañan con este mundo del cine. Es más ‘glamour’… estoy esperando el depósito".