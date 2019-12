Estos son los actores mexicanos que brillarán en Hollywood durante el 2020

Ciudad de México.- La presencia de actores mexicanos es cada vez más normal en el cine estadounidense, y este 2020 contará con la presencia de Salma Hayek en la comedia Socias en guerra.

De igual modo, el próximo mes de noviembre Hayek será vista en una cinta perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel, la cual será The Eternals al lado de Angelina Jolie.

La también nominada al Oscar a mejor actriz de reparto por Babel, Adriana Barraza, fue vista en el 2019 en Dora and the Lost City of Gold y Rambo.

En 2020 participará en We can be heroes, película de superhéroes dirigida y producida por Robert Rodriguez donde compartirá cámara con Priyanka Chopra; igual será vista en Penny Dreadful: City of Angels.

Otro mexicano que estará presente en Hollywood es Demián Bichir, donde participará en la saga de terror The Grudge, así como en Godzilla vs King Kong, cinta donde también aparecerá Eiza González.

Luis Gerardo Méndez también inicia el año con la nueva versión de Charlie’s Angels. Y Diego Luna retomará el próximo año con Wander Darkly, a lado de Sienna Miller.

Otro mexicanos que también estarán presenten en Hollywood son Eugenio Derbez, Paola Núñez, Kate Del Castillo y Ana de la Reguera.