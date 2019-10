Estos son los inusuales hábitos alimenticios de la Reina Isabel II

Reino Unido.- El exchef real, Darren McCrady, recientemente reveló los hábitos alimenticios, algo inusuales, que tiene la Reina Isabel II, además de los ingredientes y comidas que sus cocineros tienen prohibido utilizar en banquetes reales o simplemente en sus comidas.

Según lo revelado por McCrady la monarca británica tiene prohibido que se utilice el ajo en sus alimentos, mismos que regresa de inmediato si llega a ver aunque sea un pequeño pedazo, y de igual manera no permite que en los banquetes reales sirvan mariscos.

Supuestamente esto es ya que el ajo es una especie que provoca mal olor y como diariamente y en cada evento saluda mucha gente no quiere tener que oler a ajo y en cuanto al marisco, las razón es para prevenir una intoxicación, ya que estos tienen una alta probabilidad de provocar una.

Otra inusual costumbre es que no come frutas fuera de su temporada y así lo aseguro el exchef bromeando: "Si sirvió las fresas Queen en enero, las enviarían a la torre", además de ello los platanos los pela y come con un cuchillo y tenedor pues no quiere que lucir "como un mono" al comer.

Sosteniendo el tenedor, corte un extremo del plátano, luego corte el otro extremo. Luego giras el cuchillo hacía un lado y cortas la piel para abrir el plátano. Una vez hecho esto, te cortas un poco y te lo comes", explicó McCrady.

Otro punto inesperado en sus comidas es que su majestad disfruta de cenar frente al televisor pues lo considera "cómodo y acogedor", según contó la biográfa Lady Colin Campbell, pero antes de ello, bebe un vaso de ginebra y dubonnet a las 19:00 horas.