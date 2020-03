"Estoy aterrada": Actriz de Televisa no puede volver a México por coronavirus

Madrid, España.- Danna García, actriz recordada por su participación en novelas de Televisa, denunció que está atrapada en Madrid y que no puede regresar a México debido a la crisis por el coronavirus.

A través de sus redes sociales, la originaria de Colombia compartió un video en el que explica que hasta el momento ella se encuentra en perfectas condiciones, sin embargo, su hijo está en México.

Estoy aterrada, porque estoy lejos de mi hijo y yo no me imagino estar en otro continente. Vine a resolver unas cosas importantes de unos documentos, y no me imaginé esto", confesó.