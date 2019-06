"Estoy enamorada de ti": Así se le habría declarado Belinda a Lupillo Rivera

Ciudad de México.- Tras los rumores que aseguran que Belinda y Lupillo Rivera mantienen un romance y que de acuerdo a la Revista People la cantante desmintió la información, ahora se han dado a conocer otros detalles que seguirían apuntando a que sí existe una relación sentimental entre ambos.

La periodista Elisa Beristain contó duranta la transmisión en vivo del programa Chisme no Like, que fue la intérprete quien le declaró su amor al hermano de Jenni Rivera.

Fue la misma Belinda quien le dijo: ‘¿Qué no te has dado cuenta?’ y él ‘¿de qué?”, (Belinda respondió) ‘estoy enamorada de ti’, a Lupillo se le cayó la quijada, no lo podía creer, jamás pensó que esa pulga brincara en su petate, y así fue la declaración de amor”.