"Estoy enamorada, feliz": Aracely Arámbula confirma que deja la soltería

Ciudad de México.- Luego de revelarse que Aracely Arámbula y Luis Miguel nuevamente se enfrentaban en los juzgados por la manutención de sus hijos, la actriz ha preferido darle vuelta a ese asunto y confesar que por ahora está feliz y muy enamorada.

Asegurando que esta contenta en todos los aspectos de su vida, Aracely reveló qué es lo que le atrae de un hombre.

Me gusta divertirme, me gusta reír, me gusta que la persona con la que yo comparto me haga reír mucho, y esta vida es de relajarse y de gozar".