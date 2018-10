"Estoy feliz en este momento": Betty Monroe reaparece ante medios

Ciudad de México.- Betty Monroe reapareció ante los medios durante la conferencia de prensa de la obra ‘Matrimonios vemos, de atrás ni sabemos’, luego de haber sufrido un secuestro exprés el pasado 13 de octubre en la Ciudad de México.

Durante su encuentro con los reporteros, Betty fue cuestionada con respecto a su estado y cómo pudo reincorporarse a su trabajo tras haber vivido uno de los momentos más perturbadores de su vida.

Sobre cómo ha sobrellevado este trago amargo, Monroe confesó:

Finalmente, Betty Monroe decidió poner un alto cuando fue interrogada sobre cómo va el caso, y subrayó:

Si me preguntan voy a hacer grosera, nunca lo he sido, entonces les voy a pedir que por respeto no me pregunten nada del tema, porque voy a hacer sumamente grosera, o no les voy a contestar”.