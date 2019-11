"Estoy mejor que nunca": Lis Vega luce figura de infarto y niega tener adicción

Ciudad de México.- Ante el reciente rumor de TVNotas que apuntaba a que Lis Vega atravesaba una nueva recaída en las drogas, la cubana rompió el silencio y aclara cómo es su situación.

En entrevista con el programa De Primera Mano, la sensual cubana aseguró que no tiene ninguna adicción y que prueba de ello están sus publicaciones en redes sociales.

Me he callado muchísimo por respeto. Las redes sociales no mienten, si estuviera deprimida ahí se vería. Mis seguidores están viendo que estoy bien”, dijo Lis vía telefónica.

La también actriz señaló que actualmente cuenta con muchos proyectos, lo que desmiente la supuesta versión de que ni siquiera tiene dinero para pagar la renta de su departamento.

Si yo hubiera recaído en las drogas para empezar no estaría haciendo tantos proyectos, no estaría tan bien de cuerpo. Estaría destruida y discúlpenme, pero me siento, me veo y estoy mejor que nunca”.