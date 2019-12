"Estoy muerta, ¿cómo estás?": La carta de Carrie Fisher antes de fallecer

Estados Unidos.- Tal como si se tratara de un mensaje del "más allá", Carrie Fisher escribió una carta sobre la muerte tiempo antes de que su fallecimiento en 2016 estremeciera al mundo del entretenimiento, en especial a los fieles fanáticos de la fortaleza y determinación de su entrañable personaje en Star Wars, la 'Princesa Leia Organa'.

El hermano de la actriz, Todd Fisher, compartió una carta que él recientemente acaba de descubrir, según un reporte de Page Six.

Finalmente he obtenido el papel por el que he estado ensayando toda mi vida. Dios me dio el papel. Este es el fin del camino que he estado recorriendo toda mi vida", continúa el escrito.